武陵櫻花季2/13起管制 賞櫻專車7日中午搶訂

（中央社記者黃巧雯台北6日電）今年武陵農場櫻花季疏運管制為2月13日至3月1日，公路局規劃4措施，包括場內總量管制6000人、道路交管、團客預約入場、公共運輸接駁，並新加入泰樂客運疏運，而賞櫻專車明午開放訂票。

每年2月武陵農場櫻花季，吸引不少民眾上山賞櫻。公路局今天舉辦115年武陵櫻花季疏運計畫說明記者會公布今年櫻花季疏運時程自2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包括春節及和平紀念日連續假期。

公路局副總工程司姜宇峰表示，櫻花季期間實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，115年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日（六、日及連續假期）團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證才能進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

道路交通管制部分，公路局表示，櫻花季期間中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

此外，台7甲線45k至55k（思源啞口至中124線路口）路邊禁止臨時停車，將繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌；而台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

公路局指出，櫻花季平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行在武陵農場建置預約平台辦理登記。

為增進團客大客車交通安全，姜宇峰指出，將透過已預約大客車車輛GPS即時查核行駛情形。

公共運輸接駁部分，6條路線將於明天中午12時起開放預售，包括台北轉運站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等。

姜宇峰表示，台北端和宜蘭端疏運方面，除了國光客運外，今年新加入泰樂客運，提供多元服務方式，提供民眾參考。

武陵農場副場長常方麒表示，目前住宿已全數滿房，若遊客仍有住宿需求，建議隨時關注官網，因不時會有旅客取消訂房而釋出空房，或可查詢富野地區是否尚有房間。至於花況方面，農場山櫻花與梅花正在開，預計主力紅粉佳人及昭和櫻2月中旬後大開。（編輯：李亨山）1150106