武陵櫻花季2/13-3/1盛開 公路局公布疏運措施

一年一度的武陵農場櫻花季即將於2月13日至3月1日盛開，交通部公路局也在今天(6日)公布櫻花季期間的場內總量管制、道路交通管制、團客預約機制及公共運輸接駁措施，並新增一家客運投入疏運。

2026年武陵農場櫻花季即將從農曆春節假期前一天持續綻放到228和平紀念日連續假期結束，公路局也在6日公布為期17天的櫻花季疏運措施，包括每天進入武陵農場的人數最多6千人，包含1,800名房客和4,200名一日遊的旅客；另外，4,200名一日遊旅客也有團客和散客的人數限制，其中散客平日最多2,600人，假日可增加到3,200人，團客則是平日1,600人，假日最多1千人。

至於道路交通管制同樣會在台7甲線和中124線的武陵農場入口實施，凡是沒有場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入；同時從台7甲線思源埡口到中124線路口，長達10公里的路段都禁止臨時停車。

團客預約平台則已於去年11月10日起開放，平日每天開放25部大型遊覽車、21部中巴及20部小巴入場；假日每天開放20部大巴及10部中巴。散客則可分頭從台北、宜蘭及梨山搭乘接駁專車，而且今年除了國光客運及豐原客運外，還新增一家泰樂客運投入疏運。

武陵農場副場長常方麒也說明目前武陵農場的住宿狀況及最新的花況。他說：『(原音)住宿的部分，目前是都已經滿了，但是畢竟還是會有一些退房，如果說有遊客還想要住宿的話，可以到我們網頁上去隨時關注，或者是說看看富野那邊是不是還有空房。至於花況的話，目前農場開花的狀況大概就是山櫻花，還有梅花在開；那我們預計這個主力：紅粉佳人跟昭和櫻大概還是在2月中旬以後，主要還是在那段時間會大開。』

需留意的是，計畫搭乘接駁專車賞櫻的散客，自1月7日12時起就會開放購票，除了梨山至武陵農場可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票，或在梨山遊客中心現場購票外；從台北及宜蘭出發的民眾均採預售方式，由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、4大超商、「TBS臺北轉運站」App同步售票，也可在國光客運自動售票機或LINE App購票，今年還增加「年代售票系統」提供民眾購票的選擇。(編輯：宋皖媛)