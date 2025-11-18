武陵福壽山觀光亮點 搭公車上梨山追楓去

交通部觀光署第二屆「觀光亮點獎」出爐，台中市多處景點入選2026-2027年「台灣觀光100亮點」，展現城市深厚的山林、人文與旅遊魅力；同時台中市政府推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，讓民眾輕鬆搭公車追楓。桃園市則預告冬季最受期待的「2025桃園仙草嘉年華」即將在11月22日開幕，2公頃仙草花海與三麗鷗角色酷洛米合作亮相，讓民眾把握冬季最美時光。

台中市有多處景點入列「台灣觀光100亮點」，包括國立自然科學博物館、武陵農場、福壽山農場、雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭生態中心、谷關遊客中心暨入關博物館及八仙山國家森林遊樂區，由市府提報的自行車文化探索館與寶熊漁樂碼頭也成功入選。

目前正值秋冬賞楓季節，武陵農場、福壽山農場更榮獲「最佳人氣獎」，園區內楓紅、銀杏與水杉陸續染色，山城景致宛如畫作。旅客可順遊谷關遊客中心、八仙山國家森林遊樂區，體驗森林浴與步道探訪，享受大自然帶來的平靜與療癒。

在城市中，國立自然科學博物館是全年最受親子喜愛的知識殿堂，館內展示恐龍化石、天文宇宙與環境生態等豐富內容，搭配草悟道、美術館園區行程，打造充實又愜意的一日遊。台中市觀旅局長陳美秀表示，這些亮點反映台中從山林生態、文化底蘊到親子休憩的多元特色，每個角落都擁有專屬故事，是旅客感受台中城市生命力的最佳窗口。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往梨山賞楓，台中市交通局推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，11月19日起至12月14日販售，共有24小時、48小時、72小時等3種方案，可不限次搭乘市區與觀光公車。每年11至12月為梨山最美楓葉期，為減少自駕並提升旅遊便利性，特別整合豐原客運865、865區公車運能，並保留特定班次席位，讓旅客能順利前往武陵、福壽山等熱門景點。

台中市交通局長葉昭甫指出，許多人為賞楓飛往日本、韓國，其實台中梨山同樣擁有層疊山色、雲霧流動的高山楓紅，景緻毫不遜色。沿線更可飽覽武陵落羽松、福壽山楓林小徑等自然風貌，搭公車不僅更環保，也能悠閒欣賞沿途山嵐變化。

桃園冬季代表性活動「仙草嘉年華」自11月22日起在楊梅休閒農業區登場。今(2025)年以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，規畫2公頃紫色仙草花海與2.1公頃波斯菊花田，並與三麗鷗人氣角色酷洛米跨界合作，打造多組夢幻打卡點。結合「富岡鐵道藝術生活節」與「畜產嘉年華」，民眾可一次感受花海、鐵道與農畜產業文化的多重魅力。

活動期間每週皆有精彩展演，包括11月22日十鼓擊樂團開場、11月29日畜產嘉年華×酷洛米見面會、11月30日魔術表演、12月6日迷霧森林樂團音樂秀等。園區內設置花間市集、氣墊樂園、嘟嘟小火車、集章任務等親子互動區，讓大小朋友在紫色花海中共享幸福時光。

