武陵罕見大赤啄木鳥現身 目送飛蟲逃脫惹網笑反應慢半拍

記者陳金龍／台中報導

台灣特有亞種大赤啄木鳥為珍貴稀有二級保育動物，在台中武陵農場現蹤。農場員工八日拍到露營區一隻啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了，畫面引起網友討論，網友笑稱啄木鳥反應慢半拍。

大赤啄木鳥因森林棲地多受人為干擾，數量稀少，雄鳥頂著一頭招牌亮眼朱紅色，是賞鳥迷最想邂逅奇特鳥種之一。

武陵農場臉書粉專小編表示，拍攝畫面的武陵農場露營區，一隻大赤啄木鳥正停靠樹幹上努力找午餐，突然一隻小蟲飛過來。連拍畫面可看到，啄木鳥看到食物飛近又飛離，狀似目送對方離開。

難得的畫面引發網友討論，有網友稱讚畫面掌握太好，笑稱啄木鳥反應慢半拍。小編說，小蟲差點成為大赤啄木鳥的午餐，昆蟲的生死瞬間也是自然生態一環。