武陵農場低溫負1.2度 太陽升起冰霜起霧如仙境

白霧猶如仙境。（武陵農場提供／李京昇台中傳真）

武陵農場今天最低溫在早上7時的零下1.2度，讓停車場內汽車玻璃都結出一層冰霜，隨著太陽升起，溫度提高到2.2度，望溪亭的霜逐漸蒸發，被風吹起一陣陣霧氣，宛如人間仙境，讓不少遊客驚呼很美麗。

汽車玻璃都結霜。（武陵農場提供／李京昇台中傳真）

武陵農場副場長常方麒表示，因幅射冷卻效應形成霜凍，場內出現零下低溫，到上午7點時最冷，氣溫僅零下1. 2度，連汽車的玻璃都紛紛結霜，當陽光出現後，霜氣遇熱昇華，望溪亭上的白霜被陽光蒸發，水氣蒸騰，陣陣白霧飄升，宛如人間仙境。

廣告 廣告

武陵農場冬季氣溫經常低到0度以下，不僅望溪亭會有結霜變白霧的現象，本月初也出現結合自動灑水系統，水滴凝結成冰珠或冰柱，經常形成「冰晶宮」美景，都是農場冬季限定景象。

更多中時新聞網報導

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心

李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華

退保後生產 生育給付照領