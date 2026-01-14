武陵農場出現零下低溫結霜 太陽出來後白霧飄升宛如仙境

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場今天清晨出現負1度的低溫，致停在場內的汽車玻璃上紛紛結起一層霜，8點左右，氣溫逐漸上升到2.2度，望溪亭上的霜降在陽光照射下逐漸蒸發，升起陣陣白霧，宛如人間仙境。

武陵農場表示，因幅射冷卻效應，今天清晨，場內出現零下低溫，到上午7點時最冷，氣溫僅零下1. 2度，場內草地或汽車玻璃上紛結起一層白霜，隨著太陽升起，氣溫逐漸升高，7點50分左右，氣溫來到0.4度，望溪亭上的白霜被陽光蒸發，水氣蒸騰，陣陣白霧飄升，宛如人間仙境。

