武陵農場啄木鳥的午餐飛了 網友笑稱：反應慢半拍

〔記者歐素美／台中報導〕到手的食物飛了！武陵農場員工昨拍到露營區一隻啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了，精彩畫面引起網友討論，網友笑稱啄木鳥反應慢半拍。

武陵農場臉書粉專小編表示，照片是同事連拍拍到，還「看圖說故事」，寫著「路過就差點變午餐，誰受得了？」

拍攝畫面中，武陵農場露營區裡，一隻大赤啄木鳥正停靠樹幹上努力尋找午餐，突然一隻小蟲飛過來，連拍畫面可看到，啄木鳥看到食物飛近又飛離，狀似目送對方離開。

難得的畫面引發網友討論，有網友稱讚畫面掌握太好，笑稱啄木鳥反應慢半拍。小編說，小蟲差點成為大赤啄木鳥的午餐，昆蟲的生死瞬間，也是自然生態一環。

