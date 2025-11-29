武陵農場擴充電動車服務 打造梨山綠能充電站群
記者李佩玲／綜合報導
武陵農場今（30）日宣布，已陸續在露營區、旅客服務中心與國民賓館等點位新增電動車充電設施，共設置快充6槍、慢充5槍，將於12月1日全面啟用，加計富野渡假村原有的8槍慢充設備，武陵農場目前已具備大梨山地區最多的充電樁數量。
為提升園區環境品質並落實低碳旅遊，武陵農場近年持續推動生態友善措施，鼓勵遊客以公共運輸方式進入農場，減少車輛進出所造成的負擔，逐步邁向永續旅遊模式。
武陵農場表示，此次配合公路局辦理「前瞻基礎建設－綠能建設計畫」，陸續在露營區、旅客服務中心與國民賓館等點位新增電動車充電設施，歡迎民眾多加利用綠能交通與充電設施，一同實踐兼具便利與環保的高山旅遊新方式。
武陵農場在露營區、旅客服務中心與國民賓館等點位新增電動車充電設施，將於12月1日全面啟用。（武陵農場提供）
