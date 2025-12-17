武陵農場楓紅進入尾聲 錯過等明年
〔記者張軒哲／台中報導〕時序入冬，台中市高山景點武陵農場隨著蠟梅初綻，楓紅已進入最後尾聲，武陵農場今日指出，楓紅進入倒數，遊客要把握本週最後精彩，捕捉繽紛秋色。
武陵農場從11月下旬進入紅葉與銀杏季節，吸引大批遊客上山賞楓追銀杏，武陵農場今日指出，今年的楓紅已來到尾聲，目前最佳欣賞點主要在國民賓館後方廣場的楓葉，正是最值得駐足的時刻，紅、橙、橘色層層交織，隨著陽光閃爍更顯立體動人，遊客要把握這週最後機會，錯過要等明年。
