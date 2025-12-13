武陵農場櫻花季人潮年年爆滿 雪管處加強查處「假登山真賞櫻」

雪山登山口設有服務站，提供登山隊、山友相關資訊。記者胡蓬生／攝影

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，公路局明年2月13日至3月1日將實施武陵櫻花季疏運管制措施，雪霸國家公園管理處鑑近年來頻頻發生「假登山真賞櫻」違規，影響其他登山隊或山友權益，雪管處特別公布明年櫻花季違規入園相關管制方案及裁罰規定，呼籲遊客配合。

退輔會管轄的武陵農場是雪霸國家公園攀登雪山主峰、東峰（雪東線）的必經之路，同時可轉往桃山步道攀登武陵四秀，但每年櫻花季武陵農場賞櫻人潮驚人，近幾年頻頻發現假登山真賞櫻的違規行為。

雪山主峰是全台第二高峰，也是眾多登山隊、山友喜愛挑戰的登山路線。記者胡蓬生／攝影

雪管處統計近年查獲假登山真賞櫻的違規行為，2023年有24人被處以停權三年處分、2024年有28人受處分； 今年人數大幅減至2人；不過去年首度查出有人以變造個資方式申請車輛通行證，實際為招攬遊客入園賞櫻，除依規定停權3年不得入園，違規者還觸犯個資法及偽造文書罪嫌，移交警方法辦。

雪管處表示，武陵農場櫻花季約在每年2月中旬至3月初登場，賞櫻期僅約16天左右，每天可開放6000人進場，由於前往武陵農場的沿線道路停車困難，停放地點甚至遠至十餘公里外，往農場還是上坡路，年長者體力無法負荷，純粹想賞櫻的親友老少團由遊覽車載入農場最適宜，武陵農場可停放80輛遊覽車，賞櫻團人數估計3200人，占了一大半，其餘包括散客、登山隊的車輛也是必須進場才能位置停放。

由於一證難求，近年陸續出現假登山真賞櫻的違規。雪管處表示，分析違規樣態，包括申請山屋卻未入住，賞櫻後就直接下山離去；也有的走到雪山登山口用雪霸入園APP報到或跟管理員報到後，告知身體不適就離開，也有走到七卡山莊後，以身體不適或住不習慣為由，提早下山，這些都影響到其他山友入住山屋及床位分配的權益，為遏止部分民眾假借登山名義，取巧獲得車輛通行證賞櫻，因此雪管處也加強查核。

雪管處指出，武陵農場在櫻花季實施交管，在農場住宿或露營遊客才能申辦車輛通行證，雪管處配合櫻花季也不開放登山客一日行程，登山客必須入住七卡、三六九山莊的2天1夜或3天2夜以上行程才提供車輛通行證申請資格；明年櫻花季的違規查處，基本上維持今年標準，依國家公園法規定，罰款1500元至3000元，並禁止入園3年。

雪管處表示，申請通行證未入住山屋的違規情況最明顯，但入住山屋後隨後就以身體不適、住不習慣等理由離去，這種情況真假難辨，但並不違規，即使明知對方找藉口抓法令漏洞也莫可奈何，賞櫻違規並非「罪大惡極」，依國家公園法，罰款最高3000元，但如果在園內違反森林法或偽造文書申請通行證，就已觸犯刑責必須法辦。

今年賞櫻季違規人數從去年28人驟減為2人，除近幾年宣導有成效，入園人數大減也是原因，疫情期間無法出國，許多民眾會走訪風景區，但解封後出現「出國潮」，賞櫻人潮大減，但假日入園人數仍是「供不應求」。

