武陵農場櫻花季年年塞 雪管處嚴查「假登山真賞櫻」

武陵農場每年到了2月櫻花季，絡繹不絕的人潮湧上山賞櫻，近年「假登山真賞櫻」的違規行為頻傳，雪管處要嚴抓了。

雪霸國家公園管理處祭出新措施，明年2月13日至3月1日實施管制期間，將針對進入武陵地區之登山隊伍進行車輛管制，並協助退輔會武陵農場，發放核准入園登山隊伍的車輛通行證；另為避免假藉入園許可，但未實際入園而持車輛通行證進行賞花之情形，已制訂櫻花季期間違規入園申請特別裁處規定，呼籲遊客配合。

