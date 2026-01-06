武陵農場櫻花季登場 賞櫻專車7日中午售票

武陵農場櫻花季將在二月十三日到三月一日登場，賞花民眾七日中午起可訂購賞櫻專車預售票。（武陵農場提供）

記者傅希堯／台北報導

武陵農場櫻花季將在二月十三日到三月一日登場，公路局與武陵農場六日指出，櫻花季期間每日限制進場遊客為六千人，非住宿旅客應搭乘大眾運具前往，將開行六條賞櫻公車路線，民眾可洽詢國光、泰樂或豐原客運購票。

公路局表示，櫻花季期間實施總量管制每日進場人數六千人，包括住宿遊客一千八百人及一日遊遊客四千二百人，其中一日遊遊客分團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，一一五年規劃一日遊遊客平日團體票一千六百人、搭乘公共運輸遊客二千六百人；假日則團體票限一千人、搭乘公共運輸遊客三千二百人。

廣告 廣告

住宿遊客憑武陵農場核發的車輛通行證才能自行駕車進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

公路局表示，櫻花季期間中台一二四線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入，台七甲線也將進行憑證通行及禁止停車等交通管制。

公路局表示，一一五年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃台北轉運站、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場及梨山到武陵農場等六條路線，台北及宜蘭端各站由國光客運及泰樂客運提供接駁服務，梨山站則由豐原客運進行旅客接駁，要賞花的民眾七日中午起可前往超商或向各客運業者洽購預售票。