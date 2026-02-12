武陵農場櫻花季登場。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

武陵農場櫻花季將於十三日登場，武陵農場進行交通管制，要有住宿，才會有通行證，才可以入場。

武陵農場說明，沒有住宿的遊客們，只能從台北或宜蘭端搭乘武陵農場的賞櫻專車，包含從台北轉運站、市府轉運站、宜蘭端的宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星運動分場。

自行開車的朋友，可以考慮開車到梨山，梨山的部分，有提供豐原科客運接駁。

農場整體的櫻花，主力的大宗櫻花以山櫻花?主。有一些少部分的紅粉佳人，持續綻放當中。山櫻花大概已經幾乎全開。

農場一個特殊品種的紅粉佳人已盛開，農場的整體櫻花，約開一至兩成左右。