武陵農場櫻花季2/13登場 啟動交通管制！每日限6000人入園

交通部今（12/6）日宣布，經武陵農場評估園區櫻花開花時程後，今年度武陵農場櫻花季疏運措施將自2月13日起實施，至3月1日止，為期17天，期間涵蓋春節及和平紀念日連續假期。為因應大量賞櫻人潮，相關單位將同步啟動場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁等疏運措施。

交通部公路局指出，櫻花季期間武陵農場每日實施進場總量管制6000人，其中包含住宿遊客1800人及一日遊遊客4,200人。一日遊名額再依平、假日區分，並兼顧團體旅遊與公共運輸旅客需求，今年規劃平日遊客團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日（含週六、週日及連續假期）團體遊客1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

公路局說明，住宿遊客須憑武陵農場核發的車輛通行證方可進場；團體遊客需事先透過預約平台完成登記並下載通行證；搭乘公共運輸的旅客，則須透過客運業者指定售票管道購票入園。

公路局也提醒，櫻花季期間將針對台7甲線與中124線武陵農場入口實施嚴格管制；中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市警察局全天候執行交通管制，未持住宿通行證或已預約團客通行證的車輛，一律不得進入園區。

此外，台7甲線45K至55K（思源啞口至中124線路口）路段，櫻花季期間將全面禁止路邊臨時停車，現場將繪設紅線並設置禁止停車標誌，由警方加強取締；沿線台7線、台7甲線等聯外道路，也將設置大型告示牌，提醒無通行證車輛勿進入武陵農場。

公路局另指出，台7甲線52K+400（香菇橋災點）因颱風受損，目前僅能維持單線雙向通行，將於2月13日至3月1日每日6時至17時實施號誌管制，並視即時車流狀況進行調整。

在公共運輸接駁方面，今年櫻花季共規劃6條接駁路線，包括「台北轉運站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」，由國光客運與泰樂客運共同提供服務。配合場內總量管制，公共運輸每日提供車票名額為平日2,600人、假日3,200人，公路局呼籲民眾多加利用大眾運輸前往賞櫻。

武陵農場表示，櫻花預計2月中下旬後花況將逐漸進入高峰，提醒民眾出發前留意最新花況與交通資訊，提前規劃行程。

