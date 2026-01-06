武陵農場櫻花季2／13登場 總量管制6000人 交管資訊出爐

武陵農場櫻花季將於2月13日起登場，將持續至3月1日。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

全台賞櫻指標武陵農場櫻花季將於2月13日起登場，將持續至3月1日，為期共17天包含春節及和平紀念日連續假期。交通部公路局與武陵農場今宣布，今年採「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」4大交通疏運措施，除國光客運外，北宜雙線也新增泰樂客運，強化接駁量能。

為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，及悠遊高品質的賞櫻空間，公路局與國軍退除役官兵輔導委員會、武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光署暨參山國家風景區管理處、台中市政府及宜蘭縣政府等相關單位合作，共同規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

針對場內總量管制，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，115年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日（六、日及連續假期）團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。

住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

今年武陵農場周邊道路將實施交通管制，實施期間為2月13日至3月1日，管制措施包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

另有聯外道路施工路段管制，台7甲線52k＋400（香菇橋災點）因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

團客預約入場部分，今年度櫻花季平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。

預約平台已於114年11月10日起開放預約，每申請單位每日限預約2部車入場，且入場當日申請人或2名代理人中需有1人同車隨行。預約並繳費完成者憑序號至預約平台下載車輛通行證，並將通行證黏貼於車輛右側玻璃供武陵農場入口人員辨識。

另為增進團客大客車交通安全，規劃各項管理措施，入場之大客車應符合「汽車運輸業管理規則」駕車時間相關規定；入場之大客車應符合「勞動基準法」工作時間及交通部觀光局「國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項」規定；櫻花季期間公路局將透過已預約大客車之車輛GPS即時查核行駛情形，同時與勞動部、交通部觀光署等單位辦理跨機關聯合稽查，請確實遵守相關規範，確保行車安全；有關團客預約、繳費、退費方式及注意事項，請至武陵農場預約平台查詢。

公路局表示，115年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃【台北轉運站－武陵農場】、【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】等6路線。

為提供民眾多元公共運輸接駁選擇，本次武陵農場疏運，台北端（台北轉運站、台北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務，歡迎民眾多加利用公共運輸接駁專車至武陵農場賞櫻。

為配合場內總量管制措施及115年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人，各路線數量分配如下：【台北轉運站－武陵農場】：平假日皆1,200人；【台北市府轉運站－武陵農場】：平日480人，假日800人；【宜蘭轉運站－武陵農場】：平日320人，假日400人；【羅東轉運站－武陵農場】：平日200人，假日320人；【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：平日200人，假日280人；【梨山－武陵農場】：平假日皆200人。

至於各路線票價，台北地區－武陵農場：全票730元、優待票450元；宜蘭轉運站－武陵農場：全票610元、優待票310元；羅東轉運站－武陵農場：全票630元、優待票330元；三星鄉綜合運動場－武陵農場：全票520元、優待票280元；梨山－武陵農場：全票160元、半票80元。

台北及宜蘭地區至武陵農場，採預售方式統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS台北轉運站」App同步售票，本次增加「年代售票系統」提供民眾多元購票選擇，另國光客運亦提供自動售票機、LINE App購票管道，均自114年1月7日12時起開放預售。

梨山至武陵農場則分網路App預售：可於「TBS台北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，自115年1月7日12時起開放預售。現場預售由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

車票於國光客運及泰樂客運售票窗口及各大售票平台辦理退票，豐原客運車票則於原預購通路（App或豐原客運梨山站遊客中心）分別辦理退票，惟皆須扣除手續費。

賞櫻專車搭乘方式以原車去原車返乘坐，回程則依場內各接駁地點規劃4處上車處，客運司機於旅客下車時將會提醒該車遊客回程班次時間及地點。

為提供民眾更方便的轉乘措施，並鼓勵搭乘公共運輸，公路局特別於宜蘭地區（宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場）規劃小客車臨時停車場，並於周邊道路設置導引牌面，提供遊客停放車輛後搭乘公共運輸上山賞櫻。

為提升大客車行車安全，臺北端出發之公共運輸路線（包含台北轉運站2樓及台北市府轉運站）於返程時一律於宜蘭地區替換駕駛員後再行返回台北，確保駕駛員駕車時間（含武陵農場休息）於10小時以內，避免疲勞駕駛。

武陵農場櫻花季已成為國內旅遊的一大盛事，在中央、地方各單位及客運業者的通力合作下，歷年來各項疏運措施皆能圓滿達成，115年武陵農場櫻花季交通疏運計畫，亦將沿續往年，考量不同旅客之需求，提供多元的入場賞櫻管道及交通方式，並針對入場的大客車安全嚴加把關，確保行車安全；公路局呼籲民眾多搭車少開車，除可免除長途的舟車勞頓外，也可享受更高的旅遊品質。

