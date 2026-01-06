武陵農場櫻花季2/13開始 總量管制每日6000人

台北市 / 王婞妤 綜合報導

每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年櫻花季疏運時程正式宣布於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期，每日進場人數總量管制6000人，公共運輸接駁車票明(7)日中午開放預售。

公路局指出，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，115年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客則需透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

交通管制部分，管制措施包括：台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，櫻花季期間中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

台7甲線52k+400(香菇橋災點)因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為115年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

公路局表示，為提供民眾多元公共運輸接駁選擇，有臺北端（臺北轉運站、臺北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務。公路局呼籲，多加利用公共運輸接駁專車至武陵農場賞櫻。

