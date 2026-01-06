武陵農場櫻花季2/13開跑 賞櫻專車明開賣

記者李佩玲／臺北報導

武陵農場櫻花季將於2月13日至3月1日登場，交通部公路局與武陵農場今（6）日宣布，今年花季期間共規劃4大交通疏運措施，包括每日進場人數限定6000人、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁等；其中，臺北與宜蘭端公共運輸接駁除原有的國光客運外，也首度加入泰樂客運，車票將於明天中午12時起開放預購。

公路局今日舉行115年武陵櫻花季疏運計畫說明記者會，公布今年櫻花季疏運時程自2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。公路局表示，為讓上山民眾有安全舒適的行車環境及高品質賞櫻空間，花季期間共規劃場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等4大交通疏運措施。

廣告 廣告

場內總量管制部分，花季期間武陵農場每日進場人數限定6000人，包括住宿遊客1800人及1日遊遊客4200人。1日遊遊客又分為團體及搭乘公共運輸遊客，其中，1日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人，假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

公路局指出，櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛一律禁止進入；台7甲線45k至55k路邊禁止臨時停車；另外，台7甲線52k＋400因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

團客預約入場部分，櫻花季平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及9人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置的預約平台辦理登記。

公共運輸接駁部分，今年共規劃臺北轉運站－武陵農場、臺北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場、梨山－武陵農場等6條路線。為提供民眾多元公共運輸接駁選擇，今年臺北端（臺北轉運站、臺北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及新加入的泰樂客運提供接駁服務。

公路局說明，臺北及宜蘭地區至武陵農場車票，採預售方式統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商、TBS臺北轉運站App及年代售票系統同步售票，另國光客運亦提供自動售票機、LINE App購票管道，均自1月7日12時起開放預售。梨山至武陵農場車票，網路App預售可於TBS臺北轉運站App購買來回全票及武陵農場門票全票，自1月7日12時起開放預售；現場預售則由豐原客運於發車前1日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

武陵農場表示，目前櫻花季期間住宿預定已全數滿房，若遊客仍有住宿需求，建議可隨時關注官網是否有旅客取消訂房；花況方面，農場內的山櫻花與梅花已進入初開期，其中山櫻花花開約1至2成、梅花約3成，櫻花季的主力紅粉佳人及昭和櫻則預計在2月中旬後大開。

每年國人矚目的武陵農場櫻花季將於2月13日正式展開。（武陵農場提供）

今年臺北與宜蘭端公共運輸接駁服務除原本的國光客運外，也首度加入泰樂客運。（武陵農場提供）

武陵農場櫻花季道路交通管制資訊。（公路局提供）

武陵農場櫻花季公共運輸接駁購票資訊。（公路局提供）

武陵農場櫻花季公共運輸接駁班次及票價資訊。（公路局提供）