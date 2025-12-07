武陵農場清晨低溫僅0.2℃ 藤花園灑水成冰柱 再現美麗冰晶廉

武陵農場今天清晨6時許出現攝氏0.2度低溫，農場內藤花園的植物出現冰封現象，花朵被冰包裹住如糖葫蘆，澆灌系統灑水時，水滴遇上低溫也結成冰柱，串連成「冰晶簾」，彷彿兵宮世界。農場表示，今年開始出現此現象，提醒要到農場的遊客，務必注意保暖。

武陵農場7日清晨出現低溫攝氏0.2度，武陵農場內藤花園美麗冰晶簾再現。（圖／武陵農場提供）

武陵農場今天清晨6時30分出現攝氏0.2度低溫，加上輻射冷卻效應，藤花園的澆灌系統灑水時遇上低溫，水柱凝結成美麗的冰晶和冰柱，像極冰宮世界，宛如天然的巨型水晶燈。

武陵農場表示，為防止藤花園澆灌系統結凍，因此打開澆灌系統噴水，遇到低溫立即形成冰柱，結冰狀像水晶宮的補夢網，地面草皮都冒出冰花。

農場表示，今年開始出現「冰晶簾」，許多遊客還不知道，提醒民眾近日若要到農場遊玩，務必注意保暖。