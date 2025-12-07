中央社

武陵農場清晨低溫 花朵被冰封 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

武陵農場7日清晨出現低溫攝氏0.2度，農場花朵被冰封，如糖葫蘆一般。（武陵農場提供）

中央社記者趙麗妍傳真 114年12月7日

武陵農場清晨低溫 花朵被冰封 武陵農場7日清晨出現低溫攝氏0.2度，農場花朵被冰 封，如糖葫蘆一般。 （武陵農場提供） 中央社記者趙麗妍傳真 114年12月7日
武陵農場清晨低溫 花朵被冰封 武陵農場7日清晨出現低溫攝氏0.2度，農場花朵被冰 封，如糖葫蘆一般。 （武陵農場提供） 中央社記者趙麗妍傳真 114年12月7日

其他人也在看

NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光

NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光

NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光

EBC東森新聞 ・ 1 小時前4
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢　研調揭美國製造「真實內幕」

台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢　研調揭美國製造「真實內幕」

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...

FTNN新聞網 ・ 11 小時前117
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前26
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上　笑翻：日本人壓不住了

他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上　笑翻：日本人壓不住了

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前64
入冬最強冷空氣「這天」報到！　平地最低溫恐跌破10度

入冬最強冷空氣「這天」報到！　平地最低溫恐跌破10度

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...

FTNN新聞網 ・ 15 小時前2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 2 天前93
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」　劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死

25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」　劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死

想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。

姊妹淘 ・ 1 天前13
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了

不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...

FTNN新聞網 ・ 22 小時前2
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」　這天最凍剩10度、連4天好冷

入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」　這天最凍剩10度、連4天好冷

入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑　問AI回答：你得梅毒了

男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑　問AI回答：你得梅毒了

一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。​在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！

鏡報 ・ 1 天前8
兒涉恐嚇、毆打同儕　賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！

兒涉恐嚇、毆打同儕　賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選高雄市長，不料其就讀2年級的8歲兒子被爆出在校毆打同儕，不僅在廁所堵女同學，更向對方嗆聲...

FTNN新聞網 ・ 1 天前215
趙震雄宣佈退出演藝圈　瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已

趙震雄宣佈退出演藝圈　瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已

韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前112
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台　網全跪了

AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台　網全跪了

林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前6
台北一處景點成日本高中生最愛　畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛

台北一處景點成日本高中生最愛　畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛

台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。

鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前25
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了

賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了

[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前377
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」　血糖高峰竟降30%

愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」　血糖高峰竟降30%

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...

FTNN新聞網 ・ 17 小時前1
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」　賈永婕發聲洩內幕

小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」　賈永婕發聲洩內幕

4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...

CTWANT ・ 3 小時前12
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇

柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇

[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前259
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度

入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度

即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。

民視 ・ 11 小時前1
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物　癌症10年沒復發

預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物　癌症10年沒復發

苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前發起對話