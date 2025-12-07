武陵農場清晨低溫0.2度 「冰晶簾」美景再現

武陵農場壯觀的「冰晶簾」。 圖/武陵農場提供

[Newtalk新聞] 近來清晨夜晚溫差加大，台中武陵農場今（7）日清晨再度出現難得一見的冰封景象，清晨6點半氣溫下探0.2度，園區內藤花園在防寒灌溉系統持續噴水下，植物與鐵網瞬間凝結成片片冰晶，形成壯觀的「冰晶簾」，讓遊客驚呼「美到不真實」。

武陵農場表示，為因應低溫，灌溉系統會在清晨啟動防凍噴水機制，使水在植物表面形成一層薄冰，避免花草受到凍傷，今晨因氣溫逼近零度，藤花園鐵網上結成一串串冰柱，地面花草也覆上晶亮冰霜，彷彿整座園區被輕柔封存。

但隨著太陽露臉、溫度略升，冰晶簾逐漸融化，農場提醒遊客，行走時留意路面濕滑，清晨前往賞景務必做好保暖措施。

