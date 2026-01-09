武陵農場清晨零下1.4度 藤花園化身水晶冰宮

（中央社記者趙麗妍台中9日電）武陵農場今天清晨出現攝氏零下1.4度低溫，農場內藤花園的植物今年第3度出現冰封現象。花朵被冰層包覆，外型如同糖葫蘆，水滴凝結成冰珠串連成「冰晶簾」，彷彿來到水晶冰宮世界。

武陵農場員工接受中央社記者訪問表示，武陵農場今天清晨出現零下1.4度低溫，加上輻射冷卻效應，藤花園為防止澆灌系統結凍，啟動灑水防護措施，因遇到低溫水柱凝結，出現美麗的冰晶和冰柱，結冰呈現水晶宮般的補夢網，地面草皮也出現冰花，宛如冰宮世界與天然巨型水晶燈。

廣告 廣告

農場人員表示，今年冷氣團頻繁報到，低溫天氣明顯增多，以往2週內會出現一次冰晶簾現象，但今年自元旦起至今僅9天，已出現3次冰晶簾現象。

冰晶美景也吸引不少民眾前往拍照打卡，遊客驚呼「好漂亮」，即便天氣寒冷，遊客仍不減賞景熱情。農場提醒，近日若有入園或上山計畫的遊客務必做好保暖，並留意行程與自身身體狀況，確保旅遊安全。（編輯：黃世雅）1150109