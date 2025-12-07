武陵農場清晨「低溫僅0.2度」 藤花園再現冰晶景象引網驚艷

【緯來新聞網】受到輻射冷卻效應與防凍灌溉影響，台中武陵農場在今晨6時30分測得低溫僅0.2°C，藤花園再度出現壯觀冰晶景象，引發不少關注。武陵農場也透過臉書分享絕美景色，引來不少網友驚嘆。

武陵農場清晨「低溫僅0.2度」。（圖／武陵農場提供）

武陵農場也透過臉書發文：「武陵農場變身冰雪世界，早晚溫差明顯加劇，今天（7日）清晨 6:30 更出現僅 0.2°C 的低溫，受到防凍噴水影響，場內藤花園的植物被薄冰覆蓋，鐵網上垂落成串的『冰晶簾』在晨光照映下閃閃發亮，彷彿走進一座自然打造的冰雪隧道，讓遊客驚呼。」



冰晶簾不只掛滿枝條，地面上的花草也被凍成一層透明外衣，呈現罕見的冰封植物秀。隨著太陽升起，冰晶簾慢慢融化、滴落，傳來「淅瀝淅瀝」的聲音，就像在下起一場輕柔的冰雨。

武陵農場清晨「低溫僅0.2度」。（圖／武陵農場提供）

農場人員指出，結冰形狀類似補夢網，從空中垂下的冰晶在晨光照射下閃閃發亮，讓不少目擊者驚呼「像是冰雪隧道一樣美麗」。此外，停車場內的車窗也結滿霜花，整體園區如同進入一場冬季奇幻旅程。園方提醒，近期清晨與白天溫差明顯，建議準備上山的遊客應做好保暖措施，避免受寒影響行程。

