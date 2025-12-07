町田啓太來台許願陽明山泡溫泉 開心見機場粉絲：每次來都心情很好
【緯來新聞網】日星町田啓太第三度來台，今（7日）將在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，他每趟來台都行程滿滿，遺憾沒時間觀光，連九份都沒去過。聽到陽明山泡溫泉不錯，他笑回：「如果真的去了，會跟粉絲報告。」並表示有時間一定會挑戰臭豆腐。
町田啓太三度來台舉辦見面會。（圖／LDH 愛夢悅提供）
他這趟來台，吸引300名鐵粉到機場接機，讓他直呼開心，「每次來台灣在機場都有很多粉絲，大家都很嗨，這次還有粉絲帶小孩，覺得很開心，還會有粉絲對我說「歡迎回來」，讓我每次回來心情都很好，很期待見面會。」
他這趟來台特地帶著吉他，被問到是否會彈吉他演出，他笑回帶了不表演很奇怪，「去年很多粉絲說希望可以看到我彈吉他，但去年準備了舞蹈，今年則是為了回饋粉絲，所以我這次有帶著我的吉他。」
町田啓太三度來台，可惜都沒機會去觀光。（圖／LDH 愛夢悅提供）
町田啓太因演出Netflix影集《玻璃之心》中樂團「TENBLANK」的吉他手，開啟與吉他的緣分，他表示現在手邊有兩把吉他，一把電吉他和一把木吉他，「木吉他是佐藤健送我的生日禮物，這次帶來的是電吉他。」
另一部他與竹內涼真主演的Netflix電影《10DANCE》也即將上線，兩人都為此苦練國標舞，尤其竹內涼真更是沒有舞蹈基礎，要在短時間內記住舞步很辛苦。被問到舞蹈跟吉他哪樣比較困難？他表示兩個都有各自困難的地方，但相對來說吉他隨時隨地都能練習，但國標舞就必須要有舞伴才能練習。
町田啓太三度來台舉辦見面會，預計帶來吉他演出。（圖／LDH 愛夢悅提供）
