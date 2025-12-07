武陵農場清晨0.2度 藤花園結冰柱變身冰晶世界

南投縣 / 綜合報導

台中武陵農場今(7)日清晨最低溫來到0.2度，農場人員打開澆灌系統噴水以防管線結冰，藤花園棚架也因瞬間灑水結冰，形成冰晶簾美景，在陽光下閃閃發亮，彷彿來到水晶冰宮世界，氣象署也預報，預估 本 周末會有另一波東北季風再增強，氣溫下降的同時，也開啟各地區的冬季限定美景。

園區內的藤花園成了水晶宮，凝結成一根根的冰柱，有如簾子般在陽光照射下，晶瑩剔透好夢幻，但不只繩索上結滿冰柱，就連地上的綠色植物紫藤花朵，也凍成晶瑩剔透的冰晶，台中武陵農場清晨最低溫來到0.2度。

加上輻射冷卻效應，工作人員早上一打開澆灌系統，水柱凝結，就像水晶宮的補夢網，工作人員，趕緊拿出相機記錄，園區人員說：「當噴灑系統噴灑到我們棚架上面，它水滴下來時候遇到低溫，就會形成我們這樣一個結冰奇觀，這也就代表說，我們武陵農場冬天的季節已經到了。」

氣象署也預報今(7)日受輻射冷卻影響，各地低溫普遍為13到18度，預估下周末，會有另一波東北季風再增強，挑戰今年首波大陸冷氣團，氣象預報員鄭傑仁說：「下週六開始有下一波東北季風增強，到時候在北部及東半部地區，整體降雨會有增加趨勢。」

東北季風接力報到，氣溫下降同時也開啟，各地區的冬季限定美景。

