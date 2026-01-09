武陵農場絕美冰世界！ 武嶺染銀白遊客追雪嗨翻

南投縣 / 綜合報導

冷氣團報到，南投合歡山武嶺清晨降到零下6.3度，伴隨的豐厚的水氣，山區成為銀白世界，夢幻的美景，吸引不少民眾上山追雪，有人帶著狗狗來，特別幫牠穿上厚厚的外衣，做好保暖，只有穿短裙的女子，為了拍美照，特別穿上俗稱「光腿神器」的肉色厚絲襪，來抵擋低溫，還有民眾帶著首度賞雪的老婆上山遊玩，為了給她難忘的回憶，還準備草莓蛋糕為她慶生，氣氛相當浪漫。

年輕的短裙妹妹跟朋友上山賞雪，為了拍美照，穿上俗稱「光腿神器」的厚絲襪，這樣就不怕冷了。民眾說：「裡面有加絨，我腳下真的不太會冷。」

這裡是南投合歡山武嶺風景區，今(9)日清晨6點多武嶺地區氣溫來到零下6.3度，水氣充足開始飄起了雪，天亮之後稍微回溫到零下3度，從昆陽到武嶺一帶成為銀白世界。

記者徐孟蘭說：「我們可以看到，現在已經有明顯積雪的情況，上武嶺亭的樓梯，都有大片的積雪。」民眾準備好幾套塑膠模具組，做出招財貓、鱷魚和鴨子的造型雪球，還有人帶著家裡的柴犬，一起來追雪，主人不但戴上柴犬造型的帽子，也幫狗狗穿上厚厚的外衣，做好保暖。

民眾說：「狀況都還好，因為(上山)開比較慢，所以就不會有問題。」雪景的畫面不斷在網路分享擴散，來到武嶺的民眾越來越多，民眾第一次來賞雪，老公還準備了草莓蛋糕，為她慶生。

民眾VS.記者說：「謝謝老公帶我上來賞雪，然後過生日，(好浪漫)，我第一次看雪。」通往武嶺的路面結了一層白白的霜，得先裝好雪鍊比較安全。民眾說：「這第二次裝，剛在住的地方，有先試裝過一次。」

山區雙向道路各只有一線通行，沿途大塞車，有的車輛開到逆向交通大打結，抵擋的美景還有這裡，台中武陵農場半夜的氣溫，降到零下1度，經過一夜的冰凍，藤花園出現一條條的冰柱，宛如水晶造型的捕夢網視覺相當夢幻。

武陵農場觀光行政組行政助理楊明說：「為了預防澆灌系統的結冰，所以預開了，打開澆灌系統，遇到低溫，所以又形成，我們現在畫面所看到的冰柱的現況。」

白天太陽出來，冰柱慢慢融化滴滴答答像是在下雨，園區黃色的蠟梅花也散發濃郁的香氣，高山獨有的特殊美景，吸引不少遊客上山欣賞。

