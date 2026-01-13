武陵農場花季管制2/13開跑 場內總量管制、公共運輸接駁、團客預約入場、道路交通管制資訊一次看！

每年眾所矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年度櫻花季疏運時程於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，及悠遊高品質的賞櫻空間，規劃場內總量管制、公共運輸接駁、團客預約入場、道路交通管制等交通疏運措施。

一、武陵農場場內總量管制

櫻花季期間每日進場人數嚴格控管為 6,000人，包括：

◆住宿/露營/登山客 (1,800人)：憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，採「一房/一車一證」原則

◆公共運輸遊客 (平日2,600人/假日3,200人)：由客運業者售票進場，各路線數量分配如下：

【臺北轉運站－武陵農場】：平假日皆1,200人。

【臺北市府轉運站－武陵農場】：平日480人，假日800人。

【宜蘭轉運站－武陵農場】：平日320人，假日400人。

【羅東轉運站－武陵農場】：平日200人，假日320人。

【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：平日200人，假日280人。

【梨山－武陵農場】：平假日皆200人。

◆一日遊團客 (平日1,600人/假日1,000人)：需事先透過預約平台登記並下載通行證進場

公共運輸接駁賞櫻專車（圖片來源：交通部公路局）

場內總量管制（圖片來源：交通部公路局）

二、武陵農場公共運輸接駁與購票攻略

115年武陵農場賞櫻疏運，臺北端（臺北轉運站、臺北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務。

◆購票資訊：

◎開放預售時間：115年1月7日中午12:00全面開賣

◎購票管道：

實體通路：四大超商 (7-11、全家、萊爾富、OK)、國光客運窗口、車站自動售票機

數位通路：TBS 台北轉運站 App、LINE 訂票平台、年代售票系統 (網路)

◎梨山端專車：

網路App：透過「TBS台北轉運站」App 預購

現場預售：發車前一日16:00～18:00 於梨山遊客中心販售(現場每人限購6張)

◆路線票價與發車資訊：

115年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃【臺北轉運站－武陵農場】、【臺北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】等路線。

臺北地區─武陵農場：全票730元、優待票450元

宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元

羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元

三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元

梨山─武陵農場：全票160元、半票80元

專車班次及票價（圖片來源：交通部公路局）

◆購票方式：

◎臺北及宜蘭地區至武陵農場：採預售方式統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS臺北轉運站」App同步售票，本次增加「年代售票系統」提供民眾多元購票選擇，另國光客運亦提供自動售票機、LINE App購票管道，均自114年1月7日12時起開放預售。

◎梨山至武陵農場：

網路App預售：可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，自115年1月7日12時起開放預售

現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張

購票資訊（圖片來源：交通部公路局）

◆退票方式：車票於國光客運及泰樂客運售票窗口及各大售票平台辦理退票，豐原客運車票則於原預購通路(App或豐原客運梨山站遊客中心)分別辦理退票，惟皆須扣除手續費。

◆乘車方式：賞櫻專車搭乘方式以原車去原車返乘坐，回程則依場內各接駁地點規劃4處上車處，客運司機於旅客下車時將會提醒該車遊客回程班次時間及地點。

►更多資訊：115年武陵農場櫻花季疏運路線資訊彙整表

◆為提供民眾更方便的轉乘措施，並鼓勵搭乘公共運輸，公路局特別於宜蘭地區(宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場)規劃小客車臨時停車場，並於周邊道路設置導引牌面，提供遊客停放車輛後搭乘公共運輸上山賞櫻。

►更多資訊：武陵櫻花季公共運輸接駁資訊、公共運輸路線及停車場資訊

三、武陵農場團客預約及通行證下載

115年度櫻花季平日每日開放25部甲類(大型)遊覽車、21部乙類(中型)遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類(大型)遊覽車及10部乙類(中型)遊覽車入場(須加裝GPS設備)，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。

團客預約：預約平台已於114年11月10日起開放預約，每申請單位每日限預約2部車入場，且入場當日申請人或2名代理人中需有1人同車隨行。

車證下載：一日遊團客及住宿客預計於 1月15日 開放下載通行證，並將通行證黏貼於車輛右側玻璃供武陵農場入口人員辨識。

身障團體：1月15日上午9:00起透過電話預約審核通過後下載

團客預約入場（圖片來源：交通部公路局）

四、武陵農場場內交通分流與貼心服務

◆為縮短查驗時間，建議持證旅客事先完成「線上電子門票及停車費」支付

◆下車分流：所有一日遊旅客 (含團客及客運) 統一於 「桃子園」 下車

◆回程上車點：

臺北轉運站專車：「遊客中心前」

宜蘭、市府及三星端專車：「第一停車場」 (桃花莊對面)

梨山端專車：「武陵富野渡假村」

愛心遊園巴士：花季期間提供「桃子園至京華橋」及「公車站至賓館」兩段專屬巡迴路線，服務年長及行動不便旅客

五、武陵農場道路交通管制提醒

◆交通管制期：115年2月13日至3月1日

台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

◆夜間淨場：2月12日23:00起實施

◆管制路段：中124線禁止無通行證車輛進入；台7甲線 45k-55k 路邊嚴禁臨時停車

◆聯外道路施工路段管制：台7甲線52k+400(香菇橋災點)因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，115年2月13日至3月1日，每日6時至17時實施號誌管制通行，由公路局視車流狀況以號誌管控。

►更多資訊：公路局115年武陵農場櫻花季疏運措施專頁

道路交通管制（圖片來源：交通部公路局）

資料來源：武陵農場、交通部公路局

資料整理：Vinge

