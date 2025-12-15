武陵農場蠟梅初開 預計月底盛開

〔記者歐素美／台中報導〕天氣轉冷，武陵農場的蠟梅也悄悄綻放！武陵農場的蠟梅主要集中在藤花園及茶莊一帶，約有40株，是台灣少數成林且集中的蠟梅林，場方表示，蠟梅約在月底將全部盛開，接著則是一般觀賞用的梅花。

這兩天冷氣團來襲，武陵農場茶莊旁的蠟梅開始綻放，金黃色花瓣在冷空氣中顯得格外溫潤。武陵農種植約40株蠟梅，主要集中在藤花園及茶莊一帶，是台灣少數成林且集中的蠟梅林，以淡雅的花朵和香氣而聞名，花期較長，武陵農場表示，目前蠟梅才悄悄綻放，預計月底將全部盛開。

武陵農場蠟梅目前仍屬初開階段，花況細緻、清香淡雅，正適合靜靜欣賞，也為接下來的梅花季拉開序幕！武陵農場種植約3000株觀賞型的梅花，主要有紅色、粉紅色及白色3種色系，分布在南谷的松林大道、醒獅園等處，並有台灣少見的紅色梅花品種，每年冬季至春節期間是賞梅盛景。

