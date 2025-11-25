武陵農場遊園巴士汰舊換新 「鮭魚號」上路

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場4輛遊園巴士，繼去年汰換「櫻花號」後，「鮭魚號」也在今天汰換上路！場方表示，4輛遊園巴士將陸續汰換更新，提供遊客更好的旅遊體驗，目前遊園巴士共有北谷生態深度導覽及國民賓館到武陵山莊等2條主要路線，發車營運時間平假日不同，團體最好提前預約。

武陵農場表示，「鮭魚號」今天全新加入遊園巴士陣營，外型吸睛、乘坐舒適，讓遊客在武陵的旅途中一路滑順，還能聽到司機大哥的私房生態小知識，來武陵，不只賞景，更像跟著主場隊伍進行一場「深度導覽賽」。

其中，北谷遊園巴士生態深度導覽，每人費用200元，從武陵賓館至雪山登山口、武陵茶莊、武陵賓館，平日上午9點到11點，下午2點半至4點半共2班次，假日及暑假則上下午各增加1班次，分別為上午8點到10點及10點到12點，下午1點到3點及下午3點到5點。

另國民賓館到武陵山莊(桃山瀑布登山口)的接駁車，每人300元，場方表示，遊客要搭乘遊園巴士，團體最好提前預約；個人也最好提前30分鐘預約。預約電話：(04)2590-1259分機2106。

