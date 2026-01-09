中央社

武陵農場零下低溫急凍 藤花園化身冰晶世界 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

武陵農場9日清晨出現低溫攝氏零下1.4度，武陵農場內藤花園美麗冰晶簾再現。（武陵農場提供）

中央社記者趙麗妍傳真 115年1月9日

