武陵農場零下低溫急凍 藤花園化身冰晶世界

（中央社記者趙麗妍台中3日電）武陵農場今天清晨出現攝氏零下1.2度低溫，農場內藤花園的植物出現冰封現象。花朵被冰層包覆，外型如同糖葫蘆，水滴凝結成冰珠串連成「冰晶簾」，彷彿來到水晶冰宮世界。

武陵農場員工告訴中央社記者表示，武陵農場今天清晨7時出現零下1.2度低溫，加上輻射冷卻效應，藤花園為防止澆灌系統結凍，打開澆灌系統灑水，因遇到低溫水柱凝結，出現美麗的冰晶和冰柱，結冰狀如水晶宮的補夢網，地面草皮也都出現冰花，像極冰宮世界，也宛如天然的巨型水晶燈。

農場表示，去年底曾因低溫出現「冰晶簾」，今年則是第一次出現，吸引不少民眾驚呼「漂亮」，即便天氣寒冷仍不畏低溫前往拍照。農場也提醒，近日計畫前往的遊客務必注意保暖。（編輯：黃世雅）1150103