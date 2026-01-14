武陵農場零下低溫結霜 陽光照射白霧飄升宛如仙境

（中央社記者趙麗妍台中14日電）武陵農場今天清晨出現零下1.2度低溫，停車場內的汽車玻璃都結了一層霜，隨著氣溫逐漸上升，陽光照射下，望溪亭上的霜逐漸蒸發，散發陣陣白霧，虛無縹緲宛如仙境。

武陵農場人員今天告訴媒體表示，因輻射冷卻效應，今天清晨7時出現零下1.2度低溫，場內草地以及停車場的汽車玻璃都結了一層霜，隨著太陽升起，陽光照射下，氣溫逐漸上升，望溪亭的白霜因陽光照射蒸發，水氣散發飄升白霧。

不少民眾見狀驚呼，陣陣白霧升起，陽光照射樹林，搭配虛無縹緲的霧氣，讓人彷如置身仙境一般，直呼太美了。（編輯：李亨山）1150114