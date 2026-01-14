中央社

武陵農場零下低溫 汽車擋風玻璃結霜 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

武陵農場14日清晨出現零下低溫，停車場內汽車的擋風玻璃也結了一層霜。（武陵農場提供）

中央社記者趙麗妍傳真 115年1月14日

