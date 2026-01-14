武陵農場一早冷到結霜 陽光蒸發白霧裊裊

▲武陵農場的地面和涼亭，因白霜被太陽照射後蒸發，出現仙氣飄飄的美景。（圖／武陵農場提供，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 受到輻射冷卻效應影響，本島今早平地最冷氣溫出現在新竹關西鎮的5.0度，海拔約2千公尺的台中市武陵農場，最冷落在今天清晨7點的零下1.2度，停在農場的汽車玻璃表面被凍出一層薄霜，太陽照射時出現輕微碎裂聲響；農場內涼亭、地面的白霜，則是被照出裊裊白霧，看來像溫泉的蒸氣，又有仙境的美感。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」形容本週為「冷氣團的中場休息週」，雖然全台在乾冷空氣控制下，但強度不如上週末的強烈冷氣團，惟日夜溫差相當劇烈。位於台中市和平區的武陵農場，今（14）日凌晨溫度即降到零下，不過最冷時間不是日出的6點40分，而是日出後7點冷到零下1.2度；上午陽光出現，8點的氣溫立即回升至2度。

▲整夜結霜的汽車玻璃表面，在氣溫回升後出現霜裂。（圖／武陵農場提供，2026.01.14）

一整夜停留在地上、車上、涼亭屋頂的水氣，早已經凍結成白霜，強烈陽光一照，冰霜發出極細微的碎裂聲，被蒸發的水氣往上飄升，行走其間氤氳裊裊，有如傳說中的人間仙境。

