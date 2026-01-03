武陵農場、福壽山 踏雪尋梅

台中市和平區武陵農場氣溫下降至零下一點二度，園區凍成一座銀白色的水晶冰宮。

（武陵農場提供）

記者徐義雄∕台中報導

台中市和平區武陵農場三日清晨氣溫下降至零下一點二度，園區凍成一座銀白色的水晶冰宮。武陵農場表示，棚架與花朵被晶瑩剔透的冰晶完整包覆，盛開梅花與臘梅呈現「冰封花景」奇觀。

另福壽山農場迎來梅花季，特殊的雙色「鴛鴦梅」嬌豔綻放，遊客不畏嚴寒上山追景。

武陵農場指出，氣溫下降至零下一點二度，園區內藤蔓棚架結出一根根如簾幕般的冰柱，清晨陽光的折射下閃閃發光。

防寒噴灑水霧，接觸冷空氣凝結成冰，彷彿替花園掛上了一張張巨大的水晶捕夢網。園區梅花與臘梅正值花期，嬌嫩花瓣意外被冰晶凍住，定格成晶瑩剔透的冰封美景。

廣告 廣告

台中市和平區武陵農場氣溫下降至零下一點二度，園區凍成一座銀白色的水晶冰宮。（武陵農場提供。記者徐義雄翻攝）

另外，福壽山農場楓葉紅褐色落葉鋪滿地面，一層厚實的紅葉地毯，別有一番冬日風情。農場人員說，園區常見的白梅、紅梅盛開，一種名為「鴛鴦梅」特殊品種，同時擁有紅、白兩種花色，如同鴛鴦般相依，遊客稱奇。

梅花花期預計持續至一月底，這場寒流將高山定格成一幕幕絕美的冬季畫卷，大批民眾上山一睹為快。