武陵農場2026櫻花季今開放訂房 3分鐘秒殺
〔記者張軒哲／台中報導〕頗受關注的「2026武陵農場櫻花季」即將在明年春季2月13日至3月1日登場，2026年武陵農場櫻花季訂房今(11月1日)上午8時30分正式開放，短短3分鐘內即全數搶訂一空，再度掀起全台賞櫻熱潮。
武陵農場今日表示，今日開放為國民賓館2026年2月份櫻花季房型，自系統開放瞬間即湧入大批訂房人潮，訂房熱度如同演唱會門票開搶般火熱，3分鐘內即告額滿。農場提醒，已成功訂房之旅客需於3日內完成匯款作業，逾期未完成者將釋出房間，屆時仍有機會讓其他旅客遞補訂房。
每年武陵櫻花盛開時，粉櫻滿谷、雲霧繚繞，粉嫩花海倒映在清澈溪水間，被譽為全台最浪漫的高山賞櫻勝地。武陵農場指出，「2026武陵農場櫻花季」2026年2月13日至3月1日期間配合交管措施實施每日入園總量控管，確保遊客賞花品質與交通安全。
