武陵高中學子化身導覽員自製影片 引領學童認識桃園「埤塘文化」

桃園區武陵高中與蘆竹區龍安國小於近日攜手辦理「桃花源埤塘學」跨校交流活動。圖：教育局提供

為深化學生對在地文化與環境的認識，並落實108課綱素養導向精神，桃園市教育局持續鼓勵學校結合社區資源，推動跨校、跨齡的學習合作。桃園區武陵高中與蘆竹區龍安國小於近日攜手辦理「桃花源埤塘學」跨校交流活動，透過高中生入班分享與互動教學，引導國小學童認識桃園重要的埤塘文化，展現在地學習向下扎根的教育成果。

高中學生將一學期所學轉化為簡報、自製影片、繪本及互動教學內容，走出校園、回饋社區。圖：教育局提供

「桃花源埤塘學」為武陵高中校訂必修課程，課程以桃園埤塘為核心學習主軸，結合人文歷史、生態環境與土地關懷，引導學生從生活經驗出發，理解地方發展脈絡，培養公共參與社會責任。此次交流活動亦為武陵高中課程期末成果的一環，高中學生將一學期所學轉化為簡報、自製影片、繪本及互動教學內容，走出校園、回饋社區，落實「學用合一」的課程精神。

龍安國小緊鄰具代表性的「2-6號埤塘」，擁有豐富且具體的環境教育場域。活動中，武陵高中學生以淺顯易懂的方式，向國小學童介紹埤塘的形成背景、灌溉功能與生態價值，並透過提問與討論，引導他們重新認識校園周邊的自然環境，理解埤塘在桃園農業發展與城市演進中的重要角色。5年級學生林芮謙說，「在大哥哥與大姐姐的解說後，讓我重新認識埤塘，也讓我知道埤塘有哪些生物和功能，和各縣市有哪些埤塘，今天學到很多知識。」

龍安國小校長錢善盈表示，透過跨齡學習交流，不僅加深學生對家鄉文化的理解，也讓孩子在與高中生互動的過程中，有助於提升學習動機與環境關懷意識。學校未來將持續結合在地環境資源並深化教學，讓孩子在日常學習中「讀懂桃園、認同家鄉」，讓埤塘文化在校園中持續傳承。

教育局強調，桃園擁有全台獨具特色的埤塘地景與豐富的地方學資源，未來將持續鼓勵各校透過課程創新推動「讀桃園」系列教材融入課程，引導學生從在地出發、放眼未來，建立學生對土地的情感連結與責任意識。

