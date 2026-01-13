武陵、八仙山森林遊樂區補給更便利 「山林製造」自動販賣機上線

八仙山國家森林遊樂區自動販賣機。（林業署提供／李京昇台中傳真）

因應遊客停留時間增加與山區補給不易的需求，林業及自然保育署台中分署在八仙山與武陵國家森林遊樂區導入全新自動販賣機，並以「山林製造」品牌打造外觀，將補給服務自然融入森林景觀。販賣機依園區特性提供輕食、飲品及森林文創商品，兼顧便利服務、環境美感與生態友善。

台中分署副分署長陳啓榮說，考量國家森林遊樂區多位處山區，補給不易，此次引入自動化服務設施，期望在不影響自然景觀與生態環境的前提下，提供更貼近遊客需求的服務及多樣化的選擇。

八仙山國家森林遊樂區自動販賣機設置於綠色走廊，外觀採用八仙山主題色彩。（林業署提供／李京昇台中傳真）

這次自動販賣機依園區特性、空間機能與遊客需求進行差異化規畫。八仙山國家森林遊樂區，將自動販賣機設置於園區綠色走廊及座椅休憩區周邊，根據遊客的反映與需求，販售內容以輕食餅乾為主，供民眾在林間漫步或健行後，於休憩空間進行能量補充。

武陵國家森林遊樂區自動販賣機販售山林製造之文創商品。（林業署提供／李京昇台中傳真）

武陵國家森林遊樂區為提供登山山友們的需求，自動販賣機設置於武陵山莊內，除提供飲品補給外，亦同步導入台中分署「山林製造」系列文創商品，包含二葉松系列產品、台灣原生土肉桂系列之茶包、夾心酥、咖啡、複方精油貼布、漱口水，台八線五葉松系列茶包、洗髮精與沐浴露，以及遮陽帽、雨衣等登山產品，讓遊客旅遊期間，也能輕鬆選購兼具紀念性與森林意象的特色商品，並兼顧森林生態旅遊與環境教育推廣。

陳啓榮指出，這次販賣機外觀設計上，皆以「山林製造」品牌精神為核心，融入園區意象與色調，降低設施對景觀的視覺衝擊，兼顧美感、機能與環境友善的用心，未來將持續蒐集遊客使用回饋，滾動調整販售內容與服務模式，並以「提升服務品質、落實永續經營」為目標，持續優化園區設施，讓每一位走進國家森林遊樂區的遊客，都能在細節中感受到森林的溫度與守護自然的力量。

