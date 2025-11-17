武陵、福壽山農場楓紅 吸引遊客上山賞楓

武陵農場的紅色楓葉落在小水池上，更顯意境。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕氣溫轉涼，武陵農場的楓紅與銀杏金黃色美景令遊客驚艷，有印度華僑到武陵農場賞楓拍照表示，這裡的風景美、人和氣，讓人想一來再來；福壽山農場的掌葉楓目前也正紅，吸引遊客上山欣賞。

武陵農場表示，武陵賓館水池旁紫葉槭迎來最美時刻，賓館水池旁的紫葉槭正大面積轉紅，色彩濃得像把整個秋天點亮；如果想拍出最迷人的紅，記得在陽光下以逆光角度拍攝，葉片會像透了光一般晶亮，層次美得不可思議。

武陵農場今天也以空拍視角，拍出武陵銀杏染上最亮的金黃色美景，農場人員說，從微空拍角度望下去，銀杏林像是鋪上一層金黃的絨毯，陽光一照，樹冠層呈現漸層般的綠與黃，目前銀杏正值轉色高峰，到11月底前都是最佳的欣賞時機。

多位遊客今天在武陵農場賞楓和銀杏，遊客發現紅色的楓葉剛好落在小水池上，拍照更有意境；一名印度華僑說，去年曾到武陵農場賞楓，今年再度前來，因喜歡拍照，武陵的景很美很好拍，人也很親切，讓人想一來再來。

武陵農場的楓葉紅了。(記者歐素美攝)

