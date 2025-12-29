武龍宮火供法會祈福 送暖弱勢

大台南凌霄寶殿武龍宮舉辦寒冬送暖消災祈福火供大法會，讓民眾有機會參與其中。 （民眾提供）

記者黃文記∕永康報導

大台南凌霄寶殿武龍宮攜手中華國際嘎檔吧佛教總會、台南市政府民政局、永康區公所、東區區公所及新化區公所，日前共同舉辦「一一四年寒冬送暖消災祈福火供大法會」。活動除將中元普度祭品轉贈中低收入戶與弱勢家庭外，更特別邀請受助家庭與一般民眾親自參與火供法會，透過難得且殊勝的宗教法會，為人生消災祈福，在歲末之際為身心注入正向力量。

武龍宮主委王大明表示，火供法會在藏傳佛教中屬於極為難得且殊勝的重要法會，能夠透過火供儀式將祝願與善念轉化為正向能量。武龍宮自二０一六年０二０六震災後，便持續於每年年底舉辦火供法會，並長年對外開放，讓民眾有機會參與其中。

他指出，廟方邀請弱勢家庭親自走進法會現場，不只是給予物資，更是希望藉由火供法會的加持與祈願，協助參與者轉化長期累積的困境與不順，提升整體氣場與生命量能，為人生開啟新的轉機。

王大明進一步指出，這項火供法會已連續舉辦十年，不僅成為武龍宮重要的年度信仰行動，也逐漸成為陪伴民眾的重要儀式。每一年度的舉辦日期皆詳載於武龍宮所印製的農民曆中，民眾可至廟內索取保存，依循時序參與法會祈福。

武龍宮期盼透過持續不間斷的舉辦，讓更多人有機會在信仰中累積正向力量，翻轉運勢，逐步走向更穩定、光明的人生大道。