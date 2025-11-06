歪腦筋動到媽祖身上！南方澳珊瑚媽遭竊3千萬珠寶 2嫌落網

宜蘭南方澳進安宮的媽祖珠寶配飾5日遭竊，幸好已全數找回。翻攝自南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖FB



宜蘭縣南方澳進安宮是當地信仰中心，5日凌晨卻被2小偷闖入，偷走媽祖神像上多項黃金、珊瑚等價值3千萬元的珍貴配飾，經警方追查，12小時內分別在台北、台中逮捕2名嫌犯，失竊寶物都已全數找回。35歲的陳姓主嫌在偵訊時供稱，因為缺錢用才動歪腦筋。

此案發生在5日凌晨零時，1名男子戴面罩穿黑衣，從進安宮3樓氣窗進入室內，到二樓竊取媽祖的珠寶配飾，包括五鳳冠2顆重達120克拉的珊瑚寶珠、珊瑚串珠、四時如意串、鰲頭金鎖價值3千萬的珠寶。只見竊犯動作悠閒從容，行竊整個過程約50分鐘，直到離開前不小心觸動保全，才倉皇離開，跳上在外接應的朋友車輛離開現場。

蘇澳警方獲報後，透過監視器畫面鎖定嫌犯身分，發現陳姓主嫌是35歲的當地人，共犯則是住在新北新莊的27歲的年輕男子，兩名嫌犯是朋友。當天下午4時許就在台北逮捕主嫌，晚間7時在台中抓到共犯，並找回全數配飾。

警方說明，嫌犯疑似有計畫性行動，行事熟練，表示自己因為缺錢才行竊。警方正進一步釐清犯案動機，並了解他是否涉及其他案件。

廟方得知嫌犯落網，珠寶配飾也全數找回也鬆口氣，感謝各界關心，未來會加強安全措施，避免再有類似事件發生。

不法行為，勿模仿!

