歪腦筋動超快！龍山寺旁擺攤買個資 萬華警逮幕後主嫌揭動機

記者楊忠翰／台北報導

黃男帶著4名小弟前往龍山寺擺攤購買個資遭驅離現場。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣1名黃姓男子，本月2日帶著4名小弟，一同前往台北市龍山寺旁擺攤，民眾只要提供雙證件，即可領取1000元，隔天黃男被約談到案；警方深入追查後發現，李男才是幕後主嫌，他為了某柏青哥店的會員獎勵，找了當兵同袍黃男協助購買個資，結果2人均被依違反個資法罪嫌函送法辦。

本月2日，網友在社群平台發文表示，有人在龍山寺擺攤購買個資，警方獲報後到場驅離，隔天再通知帶頭的黃姓男子到案說明；黃男供稱，某宮廟欲發放1000元紅包，民眾必須提供雙證件給他們影印，藉以避免重複領取，警方追問發放細節，黃男卻交代不清，令人懷疑蒐集個資的背後動機。

警方深入追查後發現，幕後主嫌是宜蘭的李姓男子，本月7日將他拘提到案；李男應訊時供稱，宜蘭縣某柏青哥店為了攬客，祭出新會員贈送5千分的優惠，由於5千分等同現金5千元，李男認為有利可圖，遂找來軍中同袍黃男，並委託對方代為蒐集個資。

黃男腦筋動得很快，馬上想到街友比較願意販售個資，隨即帶著4名同夥前往龍山寺擺擺，還將攤位擺在超商門口，影印雙證件比較方便，黃男迅速收購到11人個資，正當他以為一切順利時，卻被轄區警方驅離現場。

但黃男並未放棄，帶著4名小弟南下桃園，與網紅吃屎哥討論合作事宜，希望在對方的娃娃機店外擺攤，或是直接購買會員資料，但吃屎哥早就看過新聞，並知悉蒐集個資是違法行為，遂一口回絕黃男提議。

最後黃男帶著11人個資返回宜蘭，但其中3人超過60歲，不太可能是柏青哥店客群，等於李男只有拿到8人個資，除了收購成本11000元外，還有同夥工資、便當費及雜支等費用，最後李男支付2萬多元，警方訊後將他與黃男等人依違反個資法罪嫌函送法辦。

