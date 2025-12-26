嬰孩哭鬧時，順手將播著影片的 3C 用品塞到眼前，孩子頓時便乖乖不吵不鬧、安安靜靜，簡直是最易取得的哄孩神器。但嬰幼兒，尤其是 2 歲以下的幼兒，視覺神經尚未發展完全，若長期接觸 3C 產品，很容易出現視力下降的症狀。

２歲以下不能用３Ｃ！幼童出現３症狀要就醫

學齡前的幼兒只要滑手機超過一小時，近視風險就比低於一小時的幼兒高出 2.34 倍，滑的時間越長，風險就越高，建議盡量不要給孩子 3C 產品。尤其是 2 歲以下的幼兒，最好不要給他們碰。

廣告 廣告

視力的發展是一個緩慢的過程，在 0~6 歲間會逐漸發育。在孩子視力尚未發展完全時，照顧者們不一定能察覺孩子的問題。但如果 3個月~ 3 歲左右的孩子出現以下症狀，建議就醫檢查視力的發展程度。

瞇眼、斜眼、皺起眉頭、身體向前傾去看、常常揉眼睛、眨眼，甚至有眼睛畏光的狀況。

常常好像看不到東西、看不到人，若拿東西給他，或自己去拿東西時手會抓空。

感覺好像只用其中一隻眼睛在看東西，若用手遮住那隻眼睛，他會撥開你的手或哭鬧抗議；但遮住另一眼則不會。

文章內容來源：2 歲以下不能用 3C！眼科醫師提醒幼兒有 3 種症狀要就醫

圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

長文閱讀也不怕！４方式培養閱讀素養

孩子護眼必吃好選擇！這樣吃近視風險少３成