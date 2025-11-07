歲入減17億 基市府待中央解套
基隆市政府主計處7日赴議會業務報告，主計處長賴慶純表示，基市府明年歲入受《財劃法》修法影響，較今年減少17億元，日前行政院主計總主計長陳淑姿承諾將協助歲入減少的9縣市，基隆市明年度歲入不會少於今年。
市府財政處、主計處及政風處昨在議會業務報告，議員關心市府明年度總預算的歲入較今年減少17億元，有何因應之道？主計處表示，今年市府統籌分配款增加73億元，但行政院將一般補助款改為競爭型，致使一般補助款減少了89億元，反倒較114年度減17億元。
日前陳淑姿在立法院答詢時承諾包括基隆在內，今年度歲入減少的9縣市歲入不會少於114年度。市府期待，短差17億元能在今年底前有定案，市府會透列在115年度的追加預算。
主計處表示，若補足17億元歲入，會依市政實際需求、攸關民生的優先順序，將教育經費、電動公車、殯葬所冰櫃、民政處除草等經費納入考量。
另外，基市財政級別目前為第3級，主計總處每3年調整一次各縣市財政級別，2023年基市由第4級上調為第3級，但因《財劃法》修法影響，目前主計總處尚未公布最新的財政級別，基隆財政會停留在第3級或降回4級，還沒有最後決定。據了解，若基隆市財政等級降回4級，基隆市的縣市自籌款比例將可較第3級的縣市更低，但確切的比例還有待行政院的進一步公告。
