５歲女童流感重症 三度就醫仍不治

防疫醫師林詠青2日表示，國內近7日流感增9死、24重症。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

疾管署2日示警，流感疫情上週持平觸底，預估未來2週有可能反彈，在農曆春節達到最高峰；另上週新增9例死亡，其中一名5歲女童，發病後3度就醫，並接葉克膜仍不治，寫下本流行季年紀最小個案。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，監測第48週（11/23-11/29）類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例及9例死亡。

實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

防疫醫師林詠青表示，本流行季流感死亡年紀最小的個案，是北部5歲女童，未接種本季流感疫苗，10月底出現腹痛便秘就醫，隔天發燒再次就醫確認A流陽性，返家後再有嘔吐、全身痙攣、意識改變，3度就醫確認流感併發腦炎與心肌炎收治加護病房，後續檢查心臟功能嚴重受損，使用強心劑、葉克膜，腦部檢查壞死性腦病變，住院約2週後仍宣告不治，死因為流感併發急性壞死性腦病變，導致心肺衰竭。

疾管署副署長林明誠表示，截至今年12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。目前加購的15萬劑流感疫苗，已採購13.1萬劑，除了賽諾菲5千劑外，都是東洋得標，後續會再買1.9萬劑，預計12月底可以鋪貨下去。

由於歲末人群流動更加頻繁，流感傳播風險升高，而接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力，林明誠籲請高風險族群，尤其是年長者及慢性疾病者，請盡速接種疫苗。