８歲女童疑月經 揪體質性性早熟

記者陳金龍∕台中報導

台中市一名年僅8歲的女童，日前疑似出現月經跡象，讓母親訝異，就醫檢查女孩的荷爾蒙數值高度偏高、骨齡超前，子宮及卵巢出現發育變化，醫師研判女童屬於「體質性的性早熟」。所幸家長敏銳察覺，讓孩子得以及時接受完整評估，並啟動後續治療，才避免未來成長受到更大影響。

光田綜合醫院小兒科性早熟門診醫師鄔翔帆指出，近年性早熟的臨床量能明顯攀升，門診中6至10歲的孩子愈來愈多。他分析，環境荷爾蒙、飲食過度精緻，吃太多炸物、甜點、含糖飲品及各式加工零食、肥胖比例攀升、睡眠不足與生活作息混亂，都可能是造成兒童提前發育的複合因素。

鄔翔帆表示，如未能及時介入，孩子生長板可能提早閉合，導致成年時身高比原本預期矮好幾公分。尤其女童若長期暴露在雌激素環境中，未來婦科相關疾病的風險也會同步拉高。

鄔翔帆說，性早熟的外觀變化常悄悄出現，家長往往要到症狀明顯才察覺，如乳房提早隆起、體味加重、陰毛生長速度異常、情緒忽然變得敏感易怒等，都是常見的警訊。有不少孩子屬於「假性早熟」或只是短期荷爾蒙波動，並非真正的性早熟。

有些家長以為孩子「長得快」是一種發育好的象徵，事實上，性早熟反而會讓孩子提前停止長高；也有孩子因第二性徵提早出現，面臨同儕眼光與心理壓力，甚至造成自信心下降、社交退縮的問題。鄔翔帆強調，性早熟治療若能在黃金時期介入，不僅能有效穩定荷爾蒙、延緩骨骼閉合，也能協助維持正常身心發展。