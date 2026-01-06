３４歲女通緝犯約會遇盤查 報假身分瞎扯整形「割耳補唇」

高姓女通緝犯遇警盤查謊報身分，還稱去整形「割耳朵的肉補嘴唇」，最後還是遭警方視破解送歸案。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

三十四歲高姓女子因詐欺遭通緝，沒想到日前跟剛認識的網友相約外出時，巧遇警方盤查，高女假冒身分，報出別人的身分證字號，警方一查發現兩人長相差異大，高女竟稱「去醫美整形，割耳朵的肉補嘴唇，所以才不太像」，誇張的說詞沒騙過員警，帶回警局一查確認遭通緝，將她解送地檢署歸案。

台中市第六警分局西屯派出所員警日前執行巡邏勤務，發現一輛轎車違規停放，上前盤查時，發現後座高姓女乘客神情閃爍，對談時支支吾吾，員警直覺有異查驗身分，此時高女報出別人的身分證字號，企圖矇混過關。

不過員警比對戶政資料，發現高女長相和相片中的人差異過大，質疑假冒身分，她竟稱去醫美整形，把耳朵的肉補在嘴唇，所以才不太像，誇張的說詞讓現場員警一陣錯愕，最終將她帶回派出所比對才確認真實身分，並發現因詐欺早已遭通緝，將她解送地檢署歸案。