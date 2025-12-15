一歲娃勇奪爐主！青山宮擲爐主大典爆棚 全場喊破宮埕：嘴嘴杯！

節目中心／綜合報導

艋舺青山宮 170 年度活動圓滿落幕，緊接於 12 月 12 日登場的年度重頭戲「擲爐主大典」再度吸引大批信眾湧入，現場氣氛熱力沸騰，網路直播也同步突破上千名觀眾在線關注。今年依循傳統，由當年爐主代表擲杯，信眾可於現場代為報名；每逢擲杯瞬間，全場高喊「嘴嘴杯！」聲浪震動整個宮埕，堪稱年度最熱血畫面。

青山宮擲爐主大典爆棚。（圖／寶島神很大）

今年共有 27 名信眾參與角逐，其中由家人代報的一歲女娃竟以四個聖杯脫穎而出，成為丙午年的爐主，讓家屬當場驚呼「太不可思議了！」副爐主則由擲出三個聖杯的信眾獲得。

青山宮擲爐主大典爆棚。（圖／寶島神很大）

青山宮擲爐主大典爆棚。（圖／寶島神很大）

值得一提的是，大典前尊王更特地前往老松國小對街，聆聽學童們合唱生日快樂歌，被信眾笑稱是「最愛小孩的尊王」。也難怪今年青山王祭的藝閣車數量明顯增加、童趣感大幅升級；地方人士直言，明年的青山王祭勢必更盛大、更萌、更吸睛，讓人拭目以待。

