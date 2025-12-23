歲月不敗美人！趙雅芝71歲長這樣 被誇「香奈兒老了還是香奈兒」登熱搜

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，掀起眾人的關注，至今仍是觀眾心中的經典。近日，趙雅芝盛裝出席活動的美貌再度登上熱搜，還被稱讚「香奈兒老了還是香奈兒」，掀起大家的討論。

從曝光的畫面可以看到，趙雅芝頂著俏麗的短髮搭配一套白色禮服現身，襯托出優雅氣質的一面，而她71歲的近況也贏得網友的稱讚，「這狀態也太好了」、「好有氣質好美」、「歲月不敗美人，她就是最好的體現」。

廣告 廣告

事實上，趙雅芝雖然年過半百，但仍活躍於鏡頭前，時常出席各種活動，尤其趙雅芝保養極佳的肌膚狀態，讓人難以看出真實歲數，先前舉辦「趙雅芝從藝50年時光派對」時，趙雅芝不只穿著豪華禮服獻唱，甚至還搬出爵士鼓帥氣演奏，讓許多網友看得瞠目結舌。

趙雅芝71歲狀態被網友稱讚。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

王ADEN校園臭臉學生慘了！台北跨年表演遭取消 觀傳局23字證實

王ADEN唱校園臭臉蹲地！網陳情「不適任跨年表演」 觀傳局說話了

慟！資深女星驚傳離世享壽88歲...女兒證實了 悲痛公開真實死因

秘戀兩年修成正果！國民女神宣布嫁小5歲男星 情定關鍵原因曝

