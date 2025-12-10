歲月不饒人！大甲區經營30年的紀老爺蚵仔麵線店訂12月21日停業

大甲區紀睿逸夫妻經營的紀老爺蚵仔麵線店，口味佳30年來每天顧客如潮，然歲月不饒人，即將停止營業，老顧客們感到可惜。（記者陳榮昌攝）

大甲區紀睿逸夫妻經營的紀老爺蚵仔麵線店，口味佳30年來每天顧客如潮，然歲月不饒人，即將停止營業，老顧客們感到可惜。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

台中市大甲區經營蚵仔麵線，極為出名的紀老爺美食店將於二十一日停業，此消息引起很多民眾驚訝。老闆紀睿逸無奈的表示，停業一事純屬無奈，可說是歲月不饒人，真的很對不起大家，不過為了讓親友們能繼續吃到這難忘的口味，他願將這幾道製作美食的技術傳授有緣人。

今年六十八歲的紀睿逸，當兵退役後，就經營拉鍊工廠，五年間被欠下不少貸款，收又收不回，不得放棄拉鍊工作，改做洗車廠，雇請近十名員工，做得相當火紅。二十八歲時與同年齡的吳秋香結下這美麗姻緣。

廣告 廣告

紀睿逸夫妻因洗車太過勞累，決定改做美食業，利用大甲區文武里育英路自家經營蚵仔麵線、米糕、板麵及小吃等，店名號稱鄉「紀老爺」。三十年來，生意沸騰。但歲月不饒人，倆夫妻的身體大不如前，日前張貼告示將結束營業。

紀睿逸說，自決定停止營業後，有很多老顧客都感到可惜，他決定把這食品技轉傳出去，甚至原有店面也可租出，有意者，請來店洽談或打０九三二一七００一七電話即可。