歲月也搶不走的東西 64歲大咖歌王感性發聲：無關年齡

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王趙傳相隔5年，驚喜推出新單曲《歲月也搶不走的東西》，他將啟動全新巡演，除了在台灣開唱，下月就將啟程到美國演出。

提到新歌，64歲的趙傳感受到歌詞中「所謂的年輕無關年齡」的心境，認為能從歌詞看到一幅豁然開朗的人生縮影。近年來忙著巡迴的趙傳，不僅是演出，在音樂上也繼續努力散發熱情。趙傳希望所有人都跟著台上的他一起搖滾，他說：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己要好好再唱首新歌送給大家。」

2026年的趙傳搖滾精神不減，下月起將至美國演出，2月15日在洛杉磯開唱，3月7日則是要轉戰拉斯維加斯，之後也有其他的音樂作品。

